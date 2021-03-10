В Бердянске произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы
Сегодня, 10 марта, в Бердянске в 9-этажном доме произошел взрыв на седьмом этаже по улице Волонтеров, 156. В результате происшествия погибли двое мужчин, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянск24.
На место происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - мужчины 50 и 60 лет.
Женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту уже начато расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Кропивницком в результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали двое людей.