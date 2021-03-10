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10 марта 2021, 11:19 1624

В Бердянске произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы

10 марта 2021, 11:19 1624
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По предварительным данным, в квартире взорвалась граната
По предварительным данным, в квартире взорвалась граната
Фото: brd24.com
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Сегодня, 10 марта, в Бердянске в 9-этажном доме произошел взрыв на седьмом этаже по улице Волонтеров, 156. В результате происшествия погибли двое мужчин, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянск24.

На место происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - мужчины 50 и 60 лет.

Женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту уже начато расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Кропивницком в результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали двое людей.

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