В Бердянске произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы

По предварительным данным, в квартире взорвалась граната

По предварительным данным, в квартире взорвалась граната

Фото: brd24.com

Сегодня, 10 марта, в Бердянске в 9-этажном доме произошел взрыв на седьмом этаже по улице Волонтеров, 156. В результате происшествия погибли двое мужчин, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянск24.

На место происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - мужчины 50 и 60 лет.

Женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту уже начато расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Кропивницком в результате взрыва в квартире 9-этажного дома пострадали двое людей.