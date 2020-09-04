На таможне Львовщины разоблачили коррупционную схему, которая нанесла ущерб государству на 90 млн гривен

Сделку организовали служащие таможенного поста "Городок" Галицкой таможни вместе с представителями таможенно-брокерских структур

Сделку организовали служащие таможенного поста "Городок" Галицкой таможни вместе с представителями таможенно-брокерских структур

Фото: СБУ

На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в Украину.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформления импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоза в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла убытков государству на почти 94 миллиона гривен.

Оперативники провели 19 обысков в служебных помещениях и по местам проживания организатора и фигурантов производства, где обнаружили документацию, которая доказывает осуществления сделки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) ККУ, таможеннику - организатору группы сообщено о подозрении, готовится объявить подозрения в совершении преступления другим установленным фигурантам дела.

Ранее сообщалось, что в городе Люботин Харьковской области, в одном из гаражей правоохранители обнаружили нелегальный склад боеприпасов.