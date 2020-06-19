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19 июня 2020, 10:58 6

Мэр Конотопа нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат

19 июня 2020, 10:58 6
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Ему подбросили одну гранату Ф-1 и четыре – РГД-5, все без запалов
Ему подбросили одну гранату Ф-1 и четыре – РГД-5, все без запалов
Фото: Facebook
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Мэр Конотопа Артем Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля 5 боевых гранат, полиция Сумской области проверяет информацию об обнаружении боеприпасов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

По данным ведомства, происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов.

Как сообщил Семенихин в Facebook, он оставлял машину во многих местах, и не знает, как в ней оказались гранаты.

Когда мэр поставил автомобиль в гараж, то при его осмотре обнаружил в багажном отделении пять боевых гранат - четыре РГД-5 и одну Ф-1 без запалов. Они лежали на месте запасного колеса, в упаковке, перемотанной изолентой.

Сам Семенихин считает, что это - покушение на его жизнь.

Мафия не прекращает свои провокации. Возможно, это продолжение покушения на мою жизнь", - отметил он.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Правоохранители осмотрели машину и гараж. Следователи решают вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Сумщине произошел скандал с областным лабораторным центром.

полиция мэр Сумы происшествия правоохранители Конотоп
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