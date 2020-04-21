Как в этом году будут праздновать День вышиванки

21/05/2020 ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ - ДЕНЬ РОДА (официальное промо) День Вышиванки всегда был ярким, живительным и любимым праздником миллионов украинцев. Надеемся, и в этом году вместе с вами мы сможем сохранить красивую традицию, ответственную миссию большим украинством одевать вышитые рубашки третьего четверга мая в знак единства и поддержки друг друга. Ежегодно в этот день вся Украина, а также каждый уголок планеты, где живут украинцы, превращались в фантастическую красоту. Вспомним школьников в вышиванках, предприятия и офисы - океан радостных фото. Вспомним наших защитников, которые одевают вышитые рубашки и верят, что они защитят от пуль. Вспомните себя и то приподнятое внутреннее состояние, когда идешь по улице, и тебе улыбаются незнакомые люди только потому, что они тоже в вышитых рубашках. День Вышиванки - это уникальный, мощный, коллективное настроение и настроение. В этом году все будет по-другому. Мы как основатели праздника не проводить массовых мероприятий, а также придерживаться всех медицинских рекомендаций на период пандемии. Вместе с тем считаем, что украинцам в такой кризисный период особенно нужны положительные эмоции, вдохновение, настрой на добрые мысли. Именно поэтому в этом году мы планируем множество акций онлайн, о которых сообщим позже, а вас призываем одеть вышиванки при любых условиях: дома, если карантин продлится, или на работе в посткарантинний период. День Вышиванки 2020 посвящается украинской семье и родословной. Пандемия дала возможность остановиться и осмыслить, что на самом деле важно - забота о старшем поколении и воспитание просвещенного, гуманного настпуного. Призываем каждого посвятить карантинный период исследованию собственного рода. Формирование дерева рода - не только увлекательное дело, это - крайне важная составляющая возвращение исторической памяти целого народа. Поспрашивайте у старших родственников о своих пра-пра, откуда они родом, кем были и которые на самом деле имели фамилии. Вы откроете для себя много неожиданных фактов о принудительные переселения, русификация, участие в освободительной борьбе, репрессиях, потерях семьи во время голодоморов. Вместе с тем, вы отыщете в своих родословных и выдающихся ученых, врачей, художников, военных - родственников, которые на самом деле были героями своего времени. Также День Вышиванки - День Родословной посвящаем выдающимся украинским семьям, несколько поколений которых внесли значительный вклад в развитие украинской государственности, культуры, науки. Таким образом стремимся заполнить пустоту в информационном пространстве и привлечь внимание украинцев к тому, что каждый украинский род является частью корня, из которого вырастает Украина. Беречь Украину и себя. Музыка в видео: "Onuka" Оргкомитет Всемирного дня вышиванки