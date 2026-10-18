В Киеве мужчина до смерти забил охранника спортивной базы
Столичные правоохранители задержали нападающего, забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители установили, что 47-летний местный житель пытался попасть на закрытую территорию спортивной базы, однако его не пустил охранник.Возмущенный отказом мужчина пошел к другому входу, где заметил другого охранника, сидевшего на улице.
Перепутав его с отказавшим в проходе, нападающий схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ею мужчину по голове и продолжил избивать, даже когда тот упал на землю.
От полученных телесных повреждений потерпевший, 57-летний киевлянин, погиб на месте происшествия.
Полицейские задержали подозреваемого. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому заключение под стражу.
Напомним, на Закарпатье священник расстреливал прохожих . Трагедия произошла 15 октября около 16:00. Подозреваемого задержали за считанные минуты. Погибли три человека, еще двое находятся в больнице.