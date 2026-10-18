В Киеве мужчина до смерти забил охранника спортивной базы

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 47-летний местный житель пытался попасть на закрытую территорию спортивной базы, однако его не пустил охранник.Возмущенный отказом мужчина пошел к другому входу, где заметил другого охранника, сидевшего на улице.

Перепутав его с отказавшим в проходе, нападающий схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ею мужчину по голове и продолжил избивать, даже когда тот упал на землю.

От полученных телесных повреждений потерпевший, 57-летний киевлянин, погиб на месте происшествия.

Полицейские задержали подозреваемого. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому заключение под стражу.

Напомним, на Закарпатье священник расстреливал прохожих . Трагедия произошла 15 октября около 16:00. Подозреваемого задержали за считанные минуты. Погибли три человека, еще двое находятся в больнице.