Лісова пожежа на Закарпатті охопила 7 гектарів: триває ліквідація

Фото: ДСНС Закарпаття

На Мукачівщині триває ліквідація лісової пожежі, яка виникла поблизу села Сасівка 20 вересня

Про це інформує Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння сухої трави та лісової підстилки надійшло до Служби порятунку о 16:17. Через гірський рельєф і сильні пориви вітру вогонь швидко поширювався.

До гасіння залучили 26 рятувальників, 8 одиниць техніки, 34 лісівників та 20 місцевих мешканців. Для моніторингу пожежі з повітря ДСНС також використала безпілотник.

Станом на 08:05 21 вересня пожежу локалізували на площі 7 гектарів.

Наразі рятувальники продовжують роботи з її повної ліквідації.

Нагадаємо, в Чернігові під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Причину виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюють правоохоронці.