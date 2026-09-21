13:15  21 вересня
Лев травмував дитину на Полтавщині: ветеринару повідомили про підозру
12:58  21 вересня
На Львівщині на території закинутої будівлі загинув 16-річний хлопець
07:46  21 вересня
У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2026, 12:39

Лісова пожежа на Закарпатті охопила 7 гектарів: триває ліквідація

21 вересня 2026, 12:39
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Закарпаття
Читайте также
на русском языке

На Мукачівщині триває ліквідація лісової пожежі, яка виникла поблизу села Сасівка 20 вересня

Про це інформує Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння сухої трави та лісової підстилки надійшло до Служби порятунку о 16:17. Через гірський рельєф і сильні пориви вітру вогонь швидко поширювався.

До гасіння залучили 26 рятувальників, 8 одиниць техніки, 34 лісівників та 20 місцевих мешканців. Для моніторингу пожежі з повітря ДСНС також використала безпілотник.

Станом на 08:05 21 вересня пожежу локалізували на площі 7 гектарів.

Наразі рятувальники продовжують роботи з її повної ліквідації.

Нагадаємо, в Чернігові під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Причину виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюють правоохоронці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ліс пожежа ДСНС рятувальники
Масштабна пожежа на Одещині: російські війська атакували продуктові склади
21 вересня 2026, 09:18
На Житомирщині через російські атаки спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури
20 вересня 2026, 18:47
У Краматорську внаслідок ударів дронів спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівках
20 вересня 2026, 12:27
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
СБУ викрила ухилянта, який коригував удари по Слов'янську
21 вересня 2026, 15:05
На Запоріжжі ЗСУ зруйнували мости, якими росіяни перекидали техніку
21 вересня 2026, 14:52
Дитяча іграшка із "сюрпризом": інспектора Ізмаїльського СІЗО підозрюють у збуті наркотиків
21 вересня 2026, 14:37
ЗСУ знищили в росіян радіолокаційну станцію за 60 мільйонів
21 вересня 2026, 14:15
Удар дрона по будинку на Харківщині: загинула мати, 13-річний син у важкому стані
21 вересня 2026, 14:04
На Полтавщині електроскутер зіткнувся з автівкою: постраждали дві 15-річні дівчини
21 вересня 2026, 13:56
На Прикарпатті в ДТП загинули четверо людей
21 вересня 2026, 13:50
Сховали в пачки з-під печива: на кордоні вилучили препарат для схуднення Mounjaro на 7 млн грн
21 вересня 2026, 13:32
Російські удари зупинили три ключові металургійні заводи України
21 вересня 2026, 13:25
Лев травмував дитину на Полтавщині: ветеринару повідомили про підозру
21 вересня 2026, 13:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »