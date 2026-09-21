Лісова пожежа на Закарпатті охопила 7 гектарів: триває ліквідація
На Мукачівщині триває ліквідація лісової пожежі, яка виникла поблизу села Сасівка 20 вересня
Про це інформує Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.
Повідомлення про загоряння сухої трави та лісової підстилки надійшло до Служби порятунку о 16:17. Через гірський рельєф і сильні пориви вітру вогонь швидко поширювався.
До гасіння залучили 26 рятувальників, 8 одиниць техніки, 34 лісівників та 20 місцевих мешканців. Для моніторингу пожежі з повітря ДСНС також використала безпілотник.
Станом на 08:05 21 вересня пожежу локалізували на площі 7 гектарів.
Наразі рятувальники продовжують роботи з її повної ліквідації.
Нагадаємо, в Чернігові під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Причину виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюють правоохоронці.