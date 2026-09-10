Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік біля магазину вихвалявся гранатою в руках, а потім кинув її і вона вибухнула.

Поліцейські затримали фігуранта. Ним виявився 33-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ, житель цього села. Чоловік перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Як зʼясувалося – граната, яку він кинув, була навчальною. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та додатково інкримінують ст. 407 (самовільне залишення військової частини) КК України.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Одещині п'яний військовий у СЗЧ стріляв у тещу з автомата. Жінка дістала важкі проникаючі вогнепальні поранення. У чоловіка вилучили арсенал зброї.