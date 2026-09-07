Для концертов срочно ищут новые локации: как в Киеве восприняли запрет на массовые мероприятия

Традиционный концерт на крыше ЦУМа под вопросом. Фото: ticketsbox

В Киеве в связи с ухудшением ситуации с безопасностью временно будут запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытия

Об этом 7 августа в Телеграм сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. Журналисты RegioNews выяснили, как новые требования к безопасности отразились на проведении ранее запланированных концертов.

Одним из событий культурной жизни столицы являются традиционная живая музыка на крыше Центрального универмага (ЦУМ). Девятого сентября гостей должен был ожидать "живой бэнд, магия синтезаторов и мощные голоса, которые откроют портал в неоновые восьмидесятые". Между тем оператор компании TicketBox по телефону сообщил нам, что их сотрудники сами недавно увидели сообщение от КГГА, поэтому пока ждут решения от организаторов мероприятия – Marco Concert.

"Подробнее о концерте можно будет узнать чуть позже на социальных страницах организатора. Возможно, у них будут активные мероприятия, но на других локациях, например на территории Fairmont Grand Hotel Kyiv (5-звездочный отель в Киеве)", – рассказал оператор.

Еще одно знаковое культурное событие столицы – концерты на территории Национального ботанического сада им. Николая Гришко НАН Украины. С 10 по 13 сентября там был запланирован "финальный музыкальный уикенд": музыка Ганса Циммера и Джона Уильямса, культовые композиции Rammstein, рок саундтреки из лент Мартина Скорсезе и Кристофера Нолана. Представитель организатора Svitlo Concert сообщил по телефону, что информация от КГГА для них также стала неожиданностью.

"Решаем вопрос, будет ли мероприятие переносится в здание, либо будет на открытом пространстве, где есть укрытие. Но где именно состоится – пока неизвестно. Следите за нашей страничкой в Іnstagram", – сообщил он.

Концерт в ботсаду, возможно, будет перенесен. Фото: Svitlo Concert

В то же время нововведения с безопасностью существенно не повлияли на мероприятия, которые проводились в помещениях имеющих укрытие. Например, это касается представления для детей "Щенячий патруль" что запланировано на 13 августа в Киевском культурном кластере "Краков" на Русановской набережной. Представитель организатора нам сообщил, что в здании есть убежище, поэтому никаких изменений пока не предвидится.

Напомним, с 10 сентября комендантский час в столице будет сокращен и продлится с 01:00 до 05:00 утра. Таким образом, общественный транспорт будет работать на час дольше.

Также в столице определили новые правила работы метрополитена и мостов через Днепр в ходе "желтого" и "красного" уровней угрозы.