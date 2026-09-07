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07 сентября 2026, 19:08

В Киеве предприниматель самовольно построил двухэтажное здание и сдавал его под магазин

07 сентября 2026, 19:08
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Фото: полиция
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Правоохранители разоблачили предпринимателя, который в Дарницком районе столицы без всяких разрешительных документов занял участок коммунальной собственности и возвел на нем двухэтажное помещение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Возле дома на улице Ларисы Руденко мужчина построил двухэтажное здание площадью более 1,1 тысячи квадратных метров.

В дальнейшем фигурант передал незаконное помещение в аренду другому предпринимателю под продуктовый магазин и получал за это деньги.

Следователи объявили 42-летнему киевлянину о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины (самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке). Ему грозит три года ограничения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.

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