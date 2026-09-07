Хотів почистити колодязь: на Закарпатті чоловік загинув від ураження струмом
На Закарпатті 61-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом під час господарських робіт. Він хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка торкнулася високовольтної лінії
Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.
Медики, які прибули на місце, проводили серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. Йому констатували смерть унаслідок ураження електричним струмом.
Про трагедію повідомили поліцію.
У центрі екстреної медичної допомоги закликали бути особливо обережними під час роботи з металевими драбинами поблизу ліній електропередач. Навіть короткочасний контакт із високовольтною лінією може становити смертельну небезпеку.
Нагадаємо, раніше в Закарпатській області неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом. Родина відпочивала поблизу озера в селі Порошково. Під час перебування під високовольтною лінією електропередач неповнолітня підняла вудку вгору.