Хотів почистити колодязь: на Закарпатті чоловік загинув від ураження струмом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Закарпатті 61-річний чоловік загинув від ураження електричним струмом під час господарських робіт. Він хотів почистити колодязь і встановив високу металеву драбину, яка торкнулася високовольтної лінії

Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Медики, які прибули на місце, проводили серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. Йому констатували смерть унаслідок ураження електричним струмом.

Про трагедію повідомили поліцію.

У центрі екстреної медичної допомоги закликали бути особливо обережними під час роботи з металевими драбинами поблизу ліній електропередач. Навіть короткочасний контакт із високовольтною лінією може становити смертельну небезпеку.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом. Родина відпочивала поблизу озера в селі Порошково. Під час перебування під високовольтною лінією електропередач неповнолітня підняла вудку вгору.