Фото: полиция

26 августа в Чернигове объявили Днем траура по погибшим в результате российского удара по жилому району города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский горсовет.

В знак скорби на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций опустят Государственный флаг Украины с черной лентой.

В городе запрещено проведение развлекательно-концертных мероприятий, а также трансляция развлекательной музыки в заведениях торговли, общепита, на рынках и в транспорте.

Напомним, в результате удара по Чернигову утром 26 августа погибли два человека. Во время проведения поисковых работ на месте попадания под завалами частного дома спасатели обнаружили тела 39-летней женщины и ее 4-летней дочери.