Фото: ГСЧС

Утром 26 августа, около 5:00, российские войска нанесли удар беспилотником по жилому району Чернигова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и Черниговский горсовет.

Из-за вражеской атаки вспыхнул частный дом, где находились женщина с двумя дочерьми 4 и 14 лет. К сожалению, 39-летняя женщина и младшая девочка погибли. Старшего ребенка с травмами госпитализировали.

Пожар уничтожил дом. Также загорелись расположенные рядом хозяйственные постройки и магазин.

На месте работают все соответствующие службы, фиксируют разрушения и документируют очередное военное преступление оккупантов.

Напомним, вечером 25 августа российские войска атаковали Чернигов беспилотниками. Ранения получили двое взрослых и двое мальчиков 10 и 12 лет.