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21 августа 2026, 14:27

Не явился в ТЦК: в Полтавской области мужчине временно запретили управлять авто

21 августа 2026, 14:27
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Глобинский районный суд Полтавской области удовлетворил иск ТЦК и СП и временно ограничил военнообязанного в праве управления транспортными средствами

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как говорится в решении суда, мужчина состоит на военном учете в ТЦК с апреля 2023 года. В январе 2026 года он не явился по вызову для уточнения учетных данных. Отправленная повестка вернулась в ТЦК с отметкой почтового оператора об отсутствии адресата по указанному адресу.

После этого ТЦК обратился в полицию по поводу административного задержания и доставки мужчины. Однако правоохранители сообщили, что не смогли выполнить это решение, поскольку гражданин отсутствовал по месту регистрации.

В марте 2026 года ТЦК повторно направил мужу требование о выполнении воинского долга. Она также вернулась из-за отсутствия адресата. В установленный законом 10-дневный срок мужчина не явился и не обновил свои данные.

Согласно информации регионального сервисного центра МВД, мужчина имеет водительское удостоверение, выданное в 2016 году, с открытыми категориями B1, B, C, D и CE. То есть, он имеет право управлять легковыми автомобилями, грузовиками, автобусами и транспортными средствами с прицепами.

При рассмотрении дела сторона защиты возражала против иска. В частности, отмечалось, что в повестке не был указан номер военнообязанного телефона, а также не было данных о нарушениях в электронных реестрах.

Однако суд пришел к выводу, что процедура оповещения была соблюдена. Также суд установил, что у мужчины нет инвалидности, а доказательств того, что управление транспортом является его основным источником дохода, не предоставили.

В результате суд полностью удовлетворил иск ТЦК и временно ограничил мужчину в праве управления транспортными средствами на период мобилизации.

Напомним, в Черкассах судили мужчину, создавшего Telegram-группы, где рассказывали о местах работы ТЦК. Для маскировки сообщений участники использовали условные обозначения: например, "сухо", "гроза", "дождь".

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