Цены на бензин "штормит": что происходит на АЗС в Украине
В Украине цены на АЗС из-за ряда факторов регулярно меняются. Стало известно, сколько сейчас стоит заправить авто
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 25 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,64 гривны за литр (+0,55 гривны);
- бензин А-95 – 80,02 гривны за литр (-0,03 гривны);
- бензин А-92 – 76,95 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 92,97 гривны за литр (+0,07 гривны);
- автогаз – 43,73 гривны за литр (без изменений).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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