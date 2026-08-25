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25 августа 2026, 23:55

Цены на бензин "штормит": что происходит на АЗС в Украине

25 августа 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине цены на АЗС из-за ряда факторов регулярно меняются. Стало известно, сколько сейчас стоит заправить авто

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 25 августа средние цены на АЗС в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 83,64 гривны за литр (+0,55 гривны);
  • бензин А-95 – 80,02 гривны за литр (-0,03 гривны);
  • бензин А-92 – 76,95 гривны за литр (без изменений);
  • дизтопливо – 92,97 гривны за литр (+0,07 гривны);
  • автогаз – 43,73 гривны за литр (без изменений).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.

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