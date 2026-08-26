Смертельное столкновение лодок на реке Серет на Тернопольщине: дело передали в суд
Правоохранители завершили досудебное расследование по факту трагической аварии на реке Серет летом 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Чертковского района, водителя моторного судна.
Мужчине инкриминируют нарушение действующих на транспорте правил, повлекших гибель человека (ч. 1 ст. 291 УК Украины).
Напомним, трагедия произошла в прошлом году 22 июня около 23:00 на водохранилище реки Серет у Касперовской ГЭС. Обвиняемый управлял незарегистрированной моторной лодкой без соответствующего водительского удостоверения и перевозил шестерых пассажиров. Он двигался со значительным превышением разрешенной скорости и без включенного освещения в темное время суток.
Во время движения моторка на скорости врезалась в неподвижную надувную лодку с двумя местными жителями. 56-летний мужчина, находившийся в гребной лодке, получил тяжелые травмы и скончался на месте.