Россияне нанесли 935 ударов по Запорожской области: ранены девять человек

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 935 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район ранения получили девять человек.

Оккупанты совершили 16 авиационных ударов по Запорожью и населенным пунктам области. Также зафиксировано 687 атак беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Кроме того, российские войска дважды обстреляли населенные пункты области из реактивных систем залпового огня и нанесли 230 артиллерийских ударов.

В результате обстрелов поступило 86 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 26 августа российские войска снова нанесли удар по Запорожью. Враг попал по складскому помещению. В результате попадания возник пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.