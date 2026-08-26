Удар КАБами по Славянску: взрывы прогремели в центре города
Утром 26 августа российские войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области. Взрывы раздались в центральной части города
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
По его словам, удар произошел около 4:20. Предварительно российские военные применили управляемые авиабомбы.
Пока информация о возможных пострадавших уточняется.
Как известно, российские войска регулярно атакуют Славянск авиационными бомбами и другими видами вооружения. 24 августа в результате нескольких авиаударов по городу ранения получили семь человек.
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