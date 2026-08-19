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19 августа 2026, 19:55

В Ровенской области устроили "туризм" для уклонистов за тысячи долларов

19 августа 2026, 19:55
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области разоблачили очередной канал для переправки мужчин за границу. В общей сложности организатор рассчитывал заработать около 71 тысячи долларов США и 13 тысяч евро.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организатор схемы с марта прошлого года по март этого года через мессенджер искал мужчин, желающих уехать за границу. В результате он организовал незаконную переправку 17 мужчин за границу.

"Поскольку подозреваемый находится на территории Республики Польша, письменное сообщение о подозрении в установленном законом порядке вручили его близкой родственнице. Кроме того, волынские правоохранители уже объявили молодого человека в международный розыск за совершение другого преступления", - говорят правоохранители.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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