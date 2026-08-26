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26 серпня 2026, 08:43

За $7 тисяч обіцяв переправити до Угорщини: на Закарпатті затримали адвоката

26 серпня 2026, 08:43
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Фото: Національна поліція
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На Закарпатті правоохоронці затримали 57-річного адвоката з Ужгорода, який за 7 тисяч доларів намагався незаконно переправити військовозобов'язаного через державний кордон до Угорщини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік планував переправити свого клієнта через річку Тиса в межах Берегівського району. Він зустрів військовозобов'язаного з Харкова, поселив його в одному з готелів Хуста та провів детальний інструктаж щодо незаконного перетину кордону.

Підозрюваного затримали дорогою до державного кордону після отримання від клієнта обумовленої суми грошей.

Під час огляду автомобіля адвоката правоохоронці виявили спорядження, яке, за версією слідства, мало використовуватися для переправлення через водойму: камуфльований рятувальний жилет і маску-балаклаву.

У поліції зазначили, що фігуранта вже неодноразово затримували за аналогічні злочини. Раніше йому вдавалося вийти з-під варти після внесення визначеної судом застави.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Суд обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Її розмір становить майже 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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Закарпаття адвокат мобілізація Тиса ухилення від мобілізації перетин кордону
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