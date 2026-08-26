РФ запустила по Украине более 160 беспилотников: есть попадания на 18 локациях
В ночь на 26 августа РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 134 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 26 августа российские войска снова нанесли удар по Запорожью. В результате попадания вспыхнул пожар на складе.