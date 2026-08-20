Став капеланом російських військових: на Закарпатті викрили колишнього священника

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На Закарпатті правоохоронці викрили колишнього священнослужителя, який після переїзду до окупованого Севастополя приєднався до Російської православної церкви

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Націполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік раніше був кліриком Мукачівської єпархії УПЦ. У 2015 році через порушення церковних канонів та проросійську позицію йому заборонили священнослужіння та вивели за штат єпархії. Того ж року він разом із родиною переїхав до тимчасово окупованого Севастополя.

Згодом чоловік вступив до РПЦ та отримав статус "військового капелана". За даними правоохоронців, він займається духовною та морально-психологічною підтримкою російських військових, які беруть участь у війні проти України.

Також слідство встановило, що у своїх проповідях та публічних виступах фігурант підтримував російську агресію, закликав до підтримки війни та перемоги РФ. За цю діяльність він отримав низку державних і відомчих нагород Росії.

20 серпня чоловіку заочно повідомили про підозру за виправдовування та глорифікацію російської агресії, а також колабораційну діяльність. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрюваний наразі перебуває на тимчасово окупованій території.

За інформацією видання "GroZa", йдеться про 42-річного Антона Добоша.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої частини території Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась "загубитися" у місті як працівниця центру соціального обслуговування.