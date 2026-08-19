15 лет за решеткой: на Херсонщине заочно осудили предателя, возглавившего "лесхоз" окупантов

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области суд заочно приговорил жителя Скадовска к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с оккупационными властями. Мужчина добровольно занял должность в незаконно созданном россиянами "Скадовском лесоохотничьем хозяйстве"

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что в январе 2023 года мужчина согласился работать "ведущим специалистом" в незаконно созданном оккупационными властями "государственном автономном учреждении Херсонской области "Скадовское лесоохотничье хозяйство"".

До полномасштабного вторжения он работал лесником. В оккупационной должности мужчина использовал в пользу России научные и технические наработки и производственный опыт в сфере лесного хозяйства, приобретенные в Украине.

Бывшие коллеги осужденного рассказали в суде, что в начале оккупации работники предприятия должны были работать дистанционно. О сотрудничестве мужчины с оккупантами они узнали из пророссийских Telegram-каналов, освещавших ситуацию на временно оккупированной территории.

В частности, мужчина участвовал в съемках пропагандистских видеоматериалов как спикер. В них он рассказывал о якобы "умножении лесных массивов" в регионе.

Суд признал его виновным в должности в незаконном правоохранительном органе по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчина на 15 лет был лишен права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, а также заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг.

Приговор вынесли заочно. Наказание мужчина будет отбывать после фактического задержания.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсона по факту пособничества государству-агрессору в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией.