На Харьковщине 4-летний мальчик упал в колодец: ребенка госпитализировали

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Ребенка достали из колодца и передали медикам. Мальчика с переохлаждением и ушибами госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Также к ребенку направили дополнительную медицинскую бригаду для дальнейшей транспортировки в больницу Харькова.

Спасатели призывают родителей внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра даже на короткое время, а также объяснять правила безопасного поведения и обращать внимание на опасные места.

Напомним, в Харькове трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб. Трагедия произошла 19 июля около 16.25 в Салтовском районе. На тот момент в доме находились 29-летняя мать и ее старший 7-летний сын.