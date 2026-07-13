На Черниговщине мужчина пошел воевать на сторону россиян и пытался "переманить" соседей

Фото из открытых источников

В Черниговской области судили мужчину за государственную измену. Сначала местные видели, как он якобы уехал с россиянами, а потом выяснилось, что он пошел воевать на его сторону

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.



Мужчина начал связываться с односельчанами в соцсетях и рассказывать, что он воюет на стороне россиян. В частности, он публиковал фото, где он находится в российской форме и с оружием в руках.



Одного из знакомых он расспрашивал об украинских военных. Также предлагал за деньги "посмотреть, где стоят военные и где они проживают". Но односельчанин отказался и обратимся в СБУ.



На суде односельчанин рассказал, что до полномасштабного вторжения у предателя были проблемы с законом. Оказалось, что предателя ранее дважды судили за кражу. В настоящее время он находится на территории РФ.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны.