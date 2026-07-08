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08 июля 2026, 16:34

Гуманитарная катастрофа в Луганской области: десятки городов остались без воды

08 июля 2026, 16:34
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Фото иллюстративное
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На временно оккупированной части Луганщины часть городов осталась без водоснабжения, города со стотысячным населением обеспечены водой только наполовину

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает RegioNews .

"Из-за аварии на насосной станции значительная часть Луганской области осталась без стабильного водоснабжения. По сообщениям местных источников, полностью прекращена подача воды в более чем два десятка населенных пунктов, в частности в Перевальск, Зоринск и Славяносербск, тогда как в Алчевске, Брянке, Кадиевке (Стаханове) и Ирмино объемы водоснабжения сократились на 50–60%", — написал Харченко.

Он добавил, что перебои наблюдаются и в самом областном центре. Воду обещают подать после завершения ремонта испорченного оборудования, но это будет довольно проблематично из-за большого износа трубопроводной сети.

Кроме всего прочего, в Луганске нет регулярного вывоза бытовых отходов, что влечет за собой уличную антисанитарию.

Вместе с тем, во временно оккупированном Северодонецке сохраняется стагнация инфраструктуры. Обещания оккупационной администрации о ее обновлении не имеют никаких последствий – в населенном пункте не проводятся ни восстановительные, ни строительные работы.

Город до сих пор отрезан от свободной связи, а стоимость часа пользования платным интернетом достигает неподъемных сумм.

"Люди жалуются на тяжелые бытовые условия, подавленное моральное состояние и невозможность выехать за пределы региона из-за наложенных оккупантами ограничений", - отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, около 03:30 российские войска нанесли массированный удар по Славянску .

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