Продавали смеси вместо удобрений: в Киевской области будут судить группу "дельцов"

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Фото: Нацполиция
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Киберполицейские и сотрудники территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников одной из двух преступных групп, организовавших сбыт контрафактных агрохимикатов в нескольких регионах Украины

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Ранее правоохранители разоблачили две преступные группы. Их участники, имея опыт предпринимательской деятельности и осведомленность в сфере сельского хозяйства, организовали производство фальсифицированной продукции.

Для ее изготовления фигуранты использовали широкий спектр компонентов – от пищевых ингредиентов до строительных смесей. Из-за тематических онлайн-ресурсов и интернет-сообщества фигуранты реализовывали товар, выдавая себя за официальных дистрибьюторов известной иностранной компании.

Контрафактная продукция сбывалась под маркой всемирно известного бренда, а ее реализация нанесла правообладателю ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков. У одной из групп изъято более 2 тысяч единиц упаковочной тары, сырье, специализированное оборудование и наличные средства.

Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.

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