Срок госпомощи истекает: кому из украинцев нужно успеть пройти медицинское обследование

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Скоро истекает срок, в течение которого граждане в возрасте 40+ могут пройти медицинские обследования на средства государства. Средства для участника фактически сгорят

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Срок, за который можно оплатить услугу скрининга средствами поддержки от государства, истекает уже 30 июня. До этой даты граждане могут еще обследовать и рассчитаться с помощью государственной помощи. После этой даты деньги для участника фактически сгорят.

Обновленный механизм участия в программе Скрининг здоровья 40+ заработал 1 мая: украинцам и украинкам от 40 лет не нужно ждать 30 дней после дня рождения, чтобы подать заявку. Теперь это можно сделать через

Приложение Действие или в ЦНАПе.

"Если поддержка была засчитана после 1 мая 2026 года, у участника есть 2 месяца с момента поступления, чтобы оплатить услугу скрининга. Программа предусматривает комплекс обследований, которые помогают вовремя выявить сердечно-сосудистые заболевания, оценить риск развития сахарного диабета и состояние ментального здоровья", – пояснили специалисты.

Напомним, также Дню Независимости Украины отдельные категории граждан традиционно получат разовую денежную помощь от государства. Эксперты объясняли, кто может получить эти выплаты.