Термін держдопомоги спливає: кому з українців треба встигнути пройти медичне обстеження

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Скоро спливає термін, потягом якого громадяни віком 40+ можуть пройти медичні обстеження за кошти держави. Кошти для учасника фактично згорять

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Термін, протягом якого можна оплатити послугу скринінгу коштами підтримки від держави, спливає уже 30 червня. До цієї дати громадяни ще можуть зробити обстеження та розрахуватись за допомогою державної допомоги. Після цієї дати кошти для учасника фактично згорять.

Оновлений механізм участі у програмі Скрінінг здоров'я 40+ запрацював 1 травня: українцям та українкам віком від 40 років не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб подати заявку. Тепер це можна зробити через

застосунок Дія або у ЦНАПі.

"Якщо підтримка була зарахована після 1 травня 2026 року, учасник має 2 місяці від моменту надходження, щоб оплатити послугу скринінгу. Програма передбачає комплекс обстежень, які допомагають вчасно виявити серцево-судинні захворювання, оцінити ризик розвитку цукрового діабету та стан ментального здоров’я", - пояснили фахівці.

Нагадаємо, також Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу від держави. Експерти пояснювали, хто може отримати ці виплати.