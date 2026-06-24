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24 червня 2026, 12:57

Пошукова операція на Закарпатті завершилась: рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика

24 червня 2026, 12:57
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Фото: ДСНС Закарпаття
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На Закарпатті завершили пошукову операцію 10-річного хлопчика, якого раніше віднесла течія річки Тиса

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Тіло дитини 24 червня рятувальники виявили приблизно за чотири кілометри від місця зникнення – у водоймі поблизу села Тросник Виноградівської громади.

Пошукова операція тривала понад дві доби.

До пошуків були залучені поліція, рятувальники ДСНС, водолази, безпілотники та місцеві жителі.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 10-річного хлопчика віднесло течією під час відпочинку на річці в селі Гетиня Берегівського району. За даними поліції, під час купання чотирьох дітей сильна течія підхопила їх, однак троє змогли врятуватися, зачепившись за дерева та за допомогою дорослих.

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