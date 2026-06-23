Фото: полиция

Правоохранители разоблачили двух жителей Хуста, подозреваемых в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигуранты 53 и 58 лет готовили очередного клиента к выезду за пределы Украины. За свои услуги они запросили 13 тысяч долларов. За эту сумму мужчине обещали трансфер из Львова в Мукачево, проживание в гостинице и дальнейшее сопровождение к границе с Венгрией вне официальных пунктов пропуска.

По версии правоохранителей, пересечение границы должно было состояться через мелководный участок реки Тиса в Хустском районе.

Одного из дельцов задержали после получения денег, другого – во время поселения клиента в гостиницу. Обоих мужчин поместили в изолятор временного содержания.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу, совершенная по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам).

Напомним, в Винницкой области два брата из Харькова пытались сбежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.