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Правоохоронці викрили двох жителів Хуста, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігуранти віком 53 та 58 років готували чергового клієнта до виїзду за межі України. За свої послуги вони запросили 13 тисяч доларів. За цю суму чоловікові обіцяли трансфер зі Львова до Мукачева, проживання в готелі та подальший супровід до кордону з Угорщиною поза офіційними пунктами пропуску.

За версією правоохоронців, перетин кордону мав відбутися через мілководну ділянку річки Тиса в Хустському районі.

Одного з ділків затримали після отримання грошей, іншого – під час поселення клієнта до готелю. Обох чоловіків помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів).

Нагадаємо, на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.