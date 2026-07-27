Оккупанты нанесли удар с помощью FPV-дрона по автомобилю комиссии "еВосстановление" в Славянске
В Славянске российский FPV-дрон попал в автомобиль, в котором ехала комиссия, работающая по государственной программе "Восстановление", на осмотр пострадавшего дома
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews .
"Комиссия по восстановлению ехала на осмотр пострадавшего дома в мкр-не Черевковка. В машину попал FPV-дрон. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Лях.
Он подчеркнул, что передвижение по городу - будь то автомобилем или общественным транспортом - становится крайне опасным.
Напомним, что российские войска 27 июля нанесли удар по Балаклее на Харьковщине , в результате чего один человек погиб, четверо ранены.
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