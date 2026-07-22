Оккупанты нанесли 979 ударов по Запорожской области: три человека погибли, еще 24 ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили массированные атаки на Запорожье и населенные пункты Запорожской области. Оккупанты нанесли 979 ударов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли три человека, еще 24 получили ранения.

Враг нанес 21 авиационный удар по Запорожью, Малокатериновке, Веселянке, Юрковке, Зоровке, Таврическому, Зеленой Диброве, Любицкому, Михайловскому и другим населенным пунктам.

Кроме того, 717 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Малокатериновку, Камышеваху, Разумовку и еще десятки населенных пунктов региона.

Также зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня по Магдалиновке и Орехову. Еще 239 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по 27 населенным пунктам области.

В результате российских атак поступило 197 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, российская армия в течение 21 июля почти 40 раз атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщину, в результате чего пять человек получили ранения. Для атак оккупанты применили дроны и артиллерию.