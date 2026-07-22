08:09  22 июля
Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
00:55  22 июля
Во время обстрела Киевщины сгорело авто известного ведущего
00:35  22 июля
Певица Анна Тринчер призналась, за какого известного артиста хочет замуж с детства
UA | RU
UA | RU
22 июля 2026, 07:04

Оккупанты нанесли 979 ударов по Запорожской области: три человека погибли, еще 24 ранены

22 июля 2026, 07:04
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска совершили массированные атаки на Запорожье и населенные пункты Запорожской области. Оккупанты нанесли 979 ударов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли три человека, еще 24 получили ранения.

Враг нанес 21 авиационный удар по Запорожью, Малокатериновке, Веселянке, Юрковке, Зоровке, Таврическому, Зеленой Диброве, Любицкому, Михайловскому и другим населенным пунктам.

Кроме того, 717 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Малокатериновку, Камышеваху, Разумовку и еще десятки населенных пунктов региона.

Также зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня по Магдалиновке и Орехову. Еще 239 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по 27 населенным пунктам области.

В результате российских атак поступило 197 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, российская армия в течение 21 июля почти 40 раз атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщину, в результате чего пять человек получили ранения. Для атак оккупанты применили дроны и артиллерию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье Запорожская область война российская армия атака обстрелы оккупанты
В Харьковской области оккупанты убили двух женщин ударом беспилотника по машине
21 июля 2026, 21:46
В Херсонской области из-за атак вражеских дронов погибла сотрудница ОВА, есть раненые
21 июля 2026, 20:38
Удар по Запорожью: оккупанты сбросили три авиабомба на жилую застройку города
21 июля 2026, 15:58
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Мощный ливень в Одессе: движение на нескольких улицах приостановили из-за подтопления
22 июля 2026, 09:39
РФ ночью атаковала Украину баллистикой, ракетами Х-59/69 и более 200 беспилотниками
22 июля 2026, 09:26
На Полтавщине из-за аварии несколько населенных пунктов остались без света
22 июля 2026, 09:12
Сырский рассказал, в каком состоянии передает ВСУ новому главку Драпатом
22 июля 2026, 08:58
Вражеская атака дронами на Одесщину: погибла женщина, повреждены дома, склад и газопровод
22 июля 2026, 08:55
На Днепропетровщине в результате ДТП травмированы два человека: водителя легковушки деблокировали из покореженного авто
22 июля 2026, 08:46
Россияне атаковали Харьковщину: три человека погибли, еще 11 пострадали
22 июля 2026, 08:36
Флеш о Драпатом на должности главкома ВСУ: "Армия станет другой"
22 июля 2026, 08:29
На Киевщине в результате атаки БпЛА пострадали пять человек, трое из них – дети
22 июля 2026, 08:14
Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
22 июля 2026, 08:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Бутусов
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Все блоги »