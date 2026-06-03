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03 червня 2026, 14:06

Схема втечі за кордон за $5000: на Закарпатті затримали прикордонника

03 червня 2026, 14:06
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Фото: Telegram/Віталій Глагола
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На Закарпатті правоохоронці затримали військовослужбовця прикордонної служби та його спільника – колишнього прикордонника, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка через державний кордон

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти за 5000 доларів США обіцяли допомогти військовозобов’язаному незаконно перетнути кордон через ділянку відділу прикордонної служби "Бадалово".

Оперативники СБУ спільно з підрозділом "Лужанка" затримали чоловіків на околиці Ужгорода одразу після передачі грошей.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 5000 доларів, мобільні телефони та транспортні засоби.

Обох затримали в порядку статті 208 КПК України. Найближчим часом їм планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, депутат міськради Харкова організував "трансфер" чоловіків до Румунії. За даними слідства, він діяв у змові з 28-річним працівником місцевого кафе. Для конспірації учасники схеми спілкувалися через месенджер Threema, де обговорювали деталі "послуг".

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