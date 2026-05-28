28 мая 2026, 09:22

Кредит на миллиарды евро от ЕС: в Раде готовят ратификацию соглашения

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №0376 о ратификации соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине займа в поддержку бюджета

Документ также предусматривает ратификацию Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в рамках программы Ссуды в поддержку Украины.

В рамках программы макрофинансовой помощи Украина должна выполнить ряд структурных условий, сгруппированных по ключевым направлениям.

В частности, речь идет о налоговых изменениях, среди которых:

  • отмена освобождения от налогообложения международных посылок (за исключением товаров оборонного назначения),
  • введение налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы,
  • продление действия военного сбора на уровне 5% сроком три года.

Также предусмотрена гармонизация налогового законодательства с нормами ЕС и правилами противодействия уклонению от налогообложения.

В сфере управления государственными финансами говорится об обновлении стратегии, подготовке бюджетной декларации на 2027-2029 годы и проведении обзоров государственных расходов для повышения эффективности бюджетной политики.

Отдельный блок касается таможенной и институциональной реформы. Он предусматривает принятие нового Таможенного кодекса в соответствии со стандартами ЕС, назначением руководителя Государственной таможенной службы, а также цифровизацией таможенного администрирования и усилением системы контроля.

Кроме того, в документе определены требования развития ИТ-инфраструктуры управления государственными финансами.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС завершили переговоры по Меморандуму о макрофинансовой помощи в размере EUR8,35 млрд в рамках кредитной программы. Первый транш ожидается в июне.

Общий пакет финансирования на 2026 год может составить EUR45 млрд с учетом макрофинансовой и оборонной поддержки.

Напомним, в апреле послы государств-членов Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20 пакет санкций против России.

Ранее Зеленский заявлял, что заблокированный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро может повлиять на подготовку Украины к следующему отопительному сезону.

