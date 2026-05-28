Обшуки у Мукачівській РВА: чиновників підозрюють у схемі з відстрочками

У четвер, 28 травня, в Мукачівській районній військовій адміністрації проводять обшуки у справі про продаж відстрочок від армії

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, слідчі дії одночасно відбуваються у кількох посадовців адміністрації.

Серед фігурантів перевірки, зокрема, фігурує начальник одного з відділів, який відповідає за мобілізаційну роботу. Йдеться про можливе зловживання службовим становищем та ймовірні схеми оформлення документів для отримання відстрочок від призову.

Наразі правоохоронці вилучають службову документацію та інші матеріали, які можуть мати значення для слідства.

Офіційної інформації про повідомлення про підозру, затримання чи коло всіх причетних осіб поки що немає. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 15 травня в Ужгороді співробітники СБУ та поліції проводили масштабні обшуки в Ужгородському районному ТЦК та СП. За даними джерел, двом фігурантам вручили підозри. Один із них – колишній працівник Ужгородського військкомату, якого слідство вважає посередником між "клієнтами" та установою.

