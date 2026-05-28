Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время осмотра салона легковушки полицейские обнаружили обгоревшие останки человека. Тело направили на судмедэкспертизу для точной идентификации погибшего и установления причин смерти.

Правоохранители выяснили, что автомобилем пользовался 28-летний винничанин.

В результате проведенных первоочередных следственно-оперативных мероприятий установлены обстоятельства, которые могут указывать на возможное самоубийство.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".

Все детали и окончательные причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

