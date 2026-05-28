28 мая 2026, 08:43

Тело в обгоревшем авто: в Винницкой области полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины

Фото: полиция
Утром 27 мая вблизи села Шкуринцы Винницкого района местные жители заметили сгоревший автомобиль Skoda Fabia, стоявший у отстойников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время осмотра салона легковушки полицейские обнаружили обгоревшие останки человека. Тело направили на судмедэкспертизу для точной идентификации погибшего и установления причин смерти.

Правоохранители выяснили, что автомобилем пользовался 28-летний винничанин.

В результате проведенных первоочередных следственно-оперативных мероприятий установлены обстоятельства, которые могут указывать на возможное самоубийство.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство".

Все детали и окончательные причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Напомним, украинская TikTok-блогерша и ее помощница погибли в ДТП. Авария произошла на трассе Киев-Одесса. Автомобиль Porsche Cayenne по неустановленным причинам выехал с дороги и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела.

