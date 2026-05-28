Обстрелы Харьковщины: двое пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 9 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали два человека.

В поселке Казачья Лопань Дергачевской общины ранения получил 62-летний мужчина. В Изюме 54-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

Также медики оказали помощь 45-летнему жителю Прудянки, пострадавшему при обстреле 26 мая.

В течение суток противник активно применял различные виды вооружения: 7 управляемых авиационных бомб (КАБ), 3 БпЛА типа Герань-2, 2 FPV-дроны и 18 беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

В Богодуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки в селе Клинова-Новоселовка.

В Купянском районе получил повреждения частный дом в селе Садовод.

В Изюмском районе поврежден частный дом в селе Боровая и отделение почты в городе Изюм.

В Харьковском районе поврежден автомобиль и частный дом в поселке Казачья Лопань.

В Лозовском районе поврежден частный дом, гараж, пасика, автомобиль и электросети в селе Зубово.

В Чугуевском районе зафиксировано повреждение частного дома в поселке Белый Колодец.

Напомним, за сутки оккупационные войска нанесли 689 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району ранения получили две женщины в возрасте 58 и 65 лет.