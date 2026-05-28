08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
07:59  28 мая
Пытались разобрать найденный дрон: на Черниговщине погибли два фермера
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 08:56

Обстрелы Харьковщины: двое пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры

28 мая 2026, 08:56
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 9 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали два человека.

В поселке Казачья Лопань Дергачевской общины ранения получил 62-летний мужчина. В Изюме 54-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

Также медики оказали помощь 45-летнему жителю Прудянки, пострадавшему при обстреле 26 мая.

В течение суток противник активно применял различные виды вооружения: 7 управляемых авиационных бомб (КАБ), 3 БпЛА типа Герань-2, 2 FPV-дроны и 18 беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

  • В Богодуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки в селе Клинова-Новоселовка.
  • В Купянском районе получил повреждения частный дом в селе Садовод.
  • В Изюмском районе поврежден частный дом в селе Боровая и отделение почты в городе Изюм.
  • В Харьковском районе поврежден автомобиль и частный дом в поселке Казачья Лопань.
  • В Лозовском районе поврежден частный дом, гараж, пасика, автомобиль и электросети в селе Зубово.
  • В Чугуевском районе зафиксировано повреждение частного дома в поселке Белый Колодец.

Напомним, за сутки оккупационные войска нанесли 689 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району ранения получили две женщины в возрасте 58 и 65 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война атака российская армия пострадавшие повреждения
РФ ночью запустила по Украине "Кинжал" и около 150 ударных беспилотников
28 мая 2026, 08:30
В Херсонской области из-за российских атак один человек погиб, среди 15 раненых – два ребенка
28 мая 2026, 08:12
Атака БпЛА на Полтавщину: повреждены дома и хозяйственные постройки
28 мая 2026, 07:05
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Заморозка линии фронта в 2027 году: как война перейдет в хроническую фазу
28 мая 2026, 09:27
Кредит на миллиарды евро от ЕС: в Раде готовят ратификацию соглашения
28 мая 2026, 09:22
На Буковине накрыли две нелегальные АЗС: изъято 11 тонн суррогатного дизтоплива
28 мая 2026, 09:14
На Волыни столкнулись автомобиль и школьный автобус: 9 пострадавших, среди них – пятеро детей
28 мая 2026, 08:57
Тело в обгоревшем авто: в Винницкой области полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины
28 мая 2026, 08:43
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
28 мая 2026, 08:38
РФ ночью запустила по Украине "Кинжал" и около 150 ударных беспилотников
28 мая 2026, 08:30
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
28 мая 2026, 08:20
В Херсонской области из-за российских атак один человек погиб, среди 15 раненых – два ребенка
28 мая 2026, 08:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »