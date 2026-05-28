Обстрелы Харьковщины: двое пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 9 населенным пунктам Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов пострадали два человека.
В поселке Казачья Лопань Дергачевской общины ранения получил 62-летний мужчина. В Изюме 54-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.
Также медики оказали помощь 45-летнему жителю Прудянки, пострадавшему при обстреле 26 мая.
В течение суток противник активно применял различные виды вооружения: 7 управляемых авиационных бомб (КАБ), 3 БпЛА типа Герань-2, 2 FPV-дроны и 18 беспилотников неустановленного типа.
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:
- В Богодуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки в селе Клинова-Новоселовка.
- В Купянском районе получил повреждения частный дом в селе Садовод.
- В Изюмском районе поврежден частный дом в селе Боровая и отделение почты в городе Изюм.
- В Харьковском районе поврежден автомобиль и частный дом в поселке Казачья Лопань.
- В Лозовском районе поврежден частный дом, гараж, пасика, автомобиль и электросети в селе Зубово.
- В Чугуевском районе зафиксировано повреждение частного дома в поселке Белый Колодец.
Напомним, за сутки оккупационные войска нанесли 689 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району ранения получили две женщины в возрасте 58 и 65 лет.