На Буковине накрыли две нелегальные АЗС: изъято 11 тонн суррогатного дизтоплива
Правоохранители прекратили работу двух незаконных автозаправочных станций, где продавали суррогатное дизельное топливо по заниженным ценам и без сертификатов качества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Нелегальные заправки работали на территории Путильской и Рукшинской громад. Фигуранты продавали дизтопливо без документов о происхождении, а расчеты с водителями проводили полностью "в черную" – без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- более 11 тонн дизельного горючего сомнительного качества;
- черновые записи и финансово-хозяйственную документацию;
- мобильные телефоны.
Ориентировочная стоимость изъятого имущества и нефтепродуктов составляет более 1,1 млн гривен. Образцы горючего направили на экспертизу.
Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность пяти заправок, работавших незаконно в Киевской области. АЗС функционировали в Белоцерковском районе. Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 6 млн грн.