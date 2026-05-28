28 мая 2026, 09:14

На Буковине накрыли две нелегальные АЗС: изъято 11 тонн суррогатного дизтоплива

Фото: БЭБ
Правоохранители прекратили работу двух незаконных автозаправочных станций, где продавали суррогатное дизельное топливо по заниженным ценам и без сертификатов качества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Нелегальные заправки работали на территории Путильской и Рукшинской громад. Фигуранты продавали дизтопливо без документов о происхождении, а расчеты с водителями проводили полностью "в черную" – без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • более 11 тонн дизельного горючего сомнительного качества;
  • черновые записи и финансово-хозяйственную документацию;
  • мобильные телефоны.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества и нефтепродуктов составляет более 1,1 млн гривен. Образцы горючего направили на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность пяти заправок, работавших незаконно в Киевской области. АЗС функционировали в Белоцерковском районе. Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 6 млн грн.

