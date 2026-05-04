На Закарпатті жінка продала власних дітей за 500 доларів

На Закарпатті будуть судити 32-річну жінку. Вона "продала" власних дітей за 500 доларів за кожного

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка самостійно знайшла "покупця". Вона домовилась передати йому на два тижні своїх дітей. Це 11-річний хлопчик та 5-річна дівчинка. Дітей хотіли використовувати для жебракування в іншому регіоні. Мама хотіла отримати за це 1000 доларів (по 500 доларів за кожну дитину).

Правоохоронці затримали жінку одразу після отримання грошей. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже мільйон гривень.

"Двоє дітей, яких вона намагалася передати, а також третя 8-річна донька наразі перебувають під опікою рідної бабусі", - повідомили в прокуратурі.

