30 апреля 2026, 07:14

Украинские бойцы ликвидировали за сутки почти 1500 оккупантов и 119 артсистем врага

Фото: 22 ОМБр
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1470 оккупантов, семь танков, семь бронемашин, 119 артиллерийских систем, 1327 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 375 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составили:

потери россиян 30 апреля 2026 года

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ 29 апреля поразили два российских вертолета Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области РФ.

