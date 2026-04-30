За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Сумской области двое гражданских получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Середино-Будской громаде в результате попадания вражеского БПЛА ранен 56-летний мужчина.

В Николаевской поселковой громаде в результате удара российского беспилотника пострадал 54-летний мужчина, повреждено оборудование подстанции и частное домовладение.

В Ямпольской громаде поврежден многоквартирный дом, шесть частных домовладений и четыре гаража.

В Березовской громаде разрушены столярная мастерская, дом культуры, помещения местной пожарной охраны, сельский совет, школа и дошкольное учреждение, а также пять частных домов.

В Кролевецкой громаде повреждены три многоквартирных дома, один частный дом и три автомобиля.

В Великописаревской громаде повреждены два частных дома и легковушка, еще один частный дом, а также уличный трансформатор.

В Сумской городской громаде повреждены два частных дома, автомобиль и газопровод, а также четыре домовладения и две легковушки.

В Краснопольской громаде поврежден частный дом и гараж.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 1062 удара по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека.