В Сумской области из-за атак россиян повреждены газопровод, подстанция и учебные заведения
За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Сумской области двое гражданских получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Середино-Будской громаде в результате попадания вражеского БПЛА ранен 56-летний мужчина.
В Николаевской поселковой громаде в результате удара российского беспилотника пострадал 54-летний мужчина, повреждено оборудование подстанции и частное домовладение.
В Ямпольской громаде поврежден многоквартирный дом, шесть частных домовладений и четыре гаража.
В Березовской громаде разрушены столярная мастерская, дом культуры, помещения местной пожарной охраны, сельский совет, школа и дошкольное учреждение, а также пять частных домов.
В Кролевецкой громаде повреждены три многоквартирных дома, один частный дом и три автомобиля.
В Великописаревской громаде повреждены два частных дома и легковушка, еще один частный дом, а также уличный трансформатор.
В Сумской городской громаде повреждены два частных дома, автомобиль и газопровод, а также четыре домовладения и две легковушки.
В Краснопольской громаде поврежден частный дом и гараж.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 1062 удара по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека.