В Киевском областном ТЦК проверяют, задерживала ли СБУ их работников

Начальник Киевского областного ТЦК и СП назначил служебное расследование по факту задержания Службой безопасности людей, среди которых могут быть военнослужащие одного из районных ТЦК

Об этом Киевский областной ТЦК и СП сообщил Facebook.

В ведомстве отметили, что в сети распространяется информация о проведении мероприятий сотрудниками СБУ и прокуратуры, в ходе которых были задержаны ряд лиц, среди которых могли быть военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Киевской области.

В этой связи руководитель областного ТЦК назначил служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Также в сообщении отмечается, что руководство районного и областного ТЦК находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и способствует установлению всех деталей происшествия.

В ТЦК пообещали проинформировать общественность о результатах проверки и призвали пользоваться только официальными источниками информации.

Напомним, накануне в соцсетях сообщили, что в Белой Церкви задержаны работники ТЦК во время передачи взятки.

