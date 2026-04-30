За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 1062 удара по 39 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека.

Враг применял различные виды вооружения для террора мирного населения:

Авиация: совершено 20 авиаударов, под огнем оказались Заречное, Таврическое, Орехов, Малая Токмачка и еще 14 населенных пунктов.

Беспилотники: область атаковали 843 БпЛА разных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Удары получили Запорожье, Степногорск, Гуляйполе и ряд других сел.

Артиллерия и РСЗО: зафиксировано 195 артударов и 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по прифронтовым громадам.

В полицию поступили 32 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 30 апреля враг направил удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах Одессы. В результате атаки пострадали 16 человек.