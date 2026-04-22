Пожежа сталася вночі 22 квітня в приватному будинку в селі Лази Тячівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Про займання на вулиці Перемоги рятувальників повідомив сусід, який прокинувся від тріскоту шиферу.

Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіла двох людей біля вхідних дверей. Ймовірно, 80-річний чоловік та його 74-річна дружина намагалися самостійно вийти з кімнати, однак, надихавшись продуктами горіння, не змогли цього зробити.

Рятувальники загасили пожежу. Полум'я знищило дах та речі всередині будинку на площі 70 кв.м, проте вогнеборці зуміли врятувати розташовану поруч літню кухню.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

