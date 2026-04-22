В Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина
Трагедия произошла 21 апреля в городе Фастов Киевской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пожар возник в частном доме. Во время осмотра в доме обнаружили обгоревшее тело 48-летнего владельца.
Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроприборами. Окончательные выводы будут известны после завершения проверки.
По данному факту полиция проводит расследование.
Напомним, днем 16 апреля во Львовской области из-за горящей травы сгорели четыре дома. Погиб человек.
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро и новый пакет санкций против РФ
22 апреля 2026, 14:45В Киеве предприниматель обманул волонтеров на 1,5 млн грн под видом продаж дронов
22 апреля 2026, 14:36Россияне атаковали дроном Херсон: пострадали три человека
22 апреля 2026, 14:25На Полтавщине в водоеме нашли тело женщины
22 апреля 2026, 14:12В Болгарии неисправный автобус наехал на украинцев: есть погибшие
22 апреля 2026, 13:46Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму
22 апреля 2026, 13:34Лидер "Химпрома" Буркин может скрываться в Мексике: Украина пытается добиться экстрадиции
22 апреля 2026, 13:29В Тернополе Audi влетела в дерево: водитель и пассажир госпитализированы
22 апреля 2026, 13:14В ГСЧС показали последствия массированного удара по громаде в Сумской области
22 апреля 2026, 12:58
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все блоги »