На Закарпатье задержали двух пограничников, которые брали по 1000 долларов за пересечение границы

В Ужгороде и Чопе задержаны двое военнослужащих 94 пограничного отряда, которые организовали коррупционную схему для очистки бежать из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

По его словам, речь идет о двух отдельных ситуациях и двух разных контрольных постах.

Фигуранты – младший сержант и сержант, которые, по данным следствия, были задержаны при получении по 1000 долларов США каждый.

"Деньги они получали при содействии в беспрепятственном проезде через контрольные посты на участке ответственности отдела пограничной службы "Большой Березный"", – отмечает журналист.

Известно, что оба военнослужащих проходили службу в этом подразделении, при этом один из них был прикомандирован из Чопа в Большое Березное.

