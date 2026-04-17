17 апреля 2026, 22:30

На Харьковщине продавали уклоняющимся командировку "в один конец" за 20 тысяч "зелеными"

Фото: прокуратура
В Харькове разоблачили 55-летнего иностранца, который организовывал схему незаконного выезда за границу для мужчины призывного возраста. Для этого он разработал "механизм" трудоустройства в государственное учреждение

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в марте этого года делец владел точками по продаже меховых изделий на рынке "Барабашово". Он услышал разговор одной из клиенток о проблемах знакомого с получением отсрочки от мобилизации. Делок предложил "помощь".

Впоследствии на встрече с клиентом иностранец заверил его, что якобы имеет влияние и может организовать трудоустройство, которое позволит получить гарантированное бронирование. Речь идет о фиктивном трудоустройстве. Также он пообещал, что после этого сможет оформить "клиенту" командировку "в один конец" в ЕС.

Свою "услугу" делец оценил в 20 тысяч. Правоохранители задержали его после получения денежных средств. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

прокуратура Харьковская область мобилизация уклонение от мобилизации
17 апреля 2026
