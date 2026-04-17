На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону

В Ужгороді та Чопі затримали двох військовослужбовців 94 прикордонного загону, які організували корупційну схему для очоси втекти з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За його словами, йдеться про дві окремі ситуації та два різні контрольні пости.

Фігуранти – молодший сержант та сержант, які, за даними слідства, були затримані під час отримання по 1000 доларів США кожен.

"Гроші вони отримували за сприяння у безперешкодному проїзді через контрольні пости на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Великий Березний"", – зазначає журналіст.

Відомо, що обидва військовослужбовці проходили службу у цьому підрозділі, при цьому один із них був прикомандирований із Чопа до Великого Березного.

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини. За свої "послуги" він брав від 9000 до 15 000 доларів США.