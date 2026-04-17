В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
Трагический случай произошел днем 15 апреля в селе Петриков Тернопольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На прилегающей территории к садовому товариществу "Свитанок" 28-летний житель села Забойки помогал знакомому срезать дерево. Во время повала дерева обрушились сухие ветки, одна из которых упала на мужчину. От полученных травм он погиб на месте.
Медики, мрибывшие на вызов, лишь констатировали смерть потерпевшего.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".
Напомним, 5 марта в Винницкой области на предприятии водитель грузовика DAF наехал на работницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
17 апреля 2026, 08:56
Все блоги »